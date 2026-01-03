"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" започва зимната си подготовка на 5 януари. Заради по-краткия срок на лагера в Белек, както и поради ангажиментите на тима в турнира Лига Европа в края на януари, отборът ще се събере директно в Турция.

Част от групата на "Лудогорец" ще пътува от София с редовен полет до Анталия утре (4 януари) в 8:15 ч.

На турска земя шампионите ще изиграят две контроли – срещу унгарския "Пакши" на 11 януари и срещу полския "Ракув" на 14 януари. Мачовете са съответно от 17:00 ч. и 16:00 ч. българско време.

Лагерът в Турция приключва на 20 януари, когато отборът лети директно от Анталия до Глазгоу. В шотландската столица "Лудогорец" среща "Рейнджърс" в двубой от 7-и кръг на основната фаза на Лига Европа. Мачът на „Айброкс" е на 22 януари от 22:00 ч.