Марко Семерджиев спечели слаломите за купа „Юлен"

Марко Семерджиев триумфира. Снимка: БФСки

Националът в алпийските ски Марко Семерджиев (Пампорово) спечели и двата слалома за купа „Юлен", които бяха от календара на ФИС и БФСки и се проведоха на писта №8 в Банско.

Организатор бе „Юлен" АД. В първия слалом Семерджиев финишира пред друг от младите ни национали Атанас Петров (Ледени ангели) и Мирко Лазаревски (Северна Македония). Във втория слалом след Семерджиев се наредиха Константин Стоилов (Витоша ски) и Лазаревски.

При жените първият слалом бе спечелен от Зорница Серафимова (Витоша ски), а вторият от Артемис Папагеоргио, Гърция, пред Ева Колева (Витоша ски) и нейната съотборничка Ева Пол.

Шампионката в сноуборда Малена Замфирова (Юлен) зае петото място.

Призьорите получиха купите си от президента на БФСки Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев и Милан Матич, Сърбия, технически делегат на ФИС на състезанието.

