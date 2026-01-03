Топсноубордистите ни се пуснаха в слаломи в алпийските ски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топсноубордистите ни Тервел и Малена Замфирови направиха здрава тренировка на алпийски ски, като се пуснаха в двата слалома за купа "Юлен" в Банско, валидни за ранглистата на ФИС.

Малена дори записа пето място в едния старт при жените.

Националът Марко Семерджиев ("Пампорово") записа две победи на писта №8 в топкурорта ни. В първия слалом Семерджиев финишира пред друг от младите ни национали Атанас Петров ("Ледени ангели") и Мирко Лазаревски (Северна Македония). Във втория слалом след Семерджиев се наредиха Константин Стоилов ("Витоша ски") и Лазаревски.

При жените първият слалом бе спечелен от Зорница Серафимова ("Витоша ски"), а вторият от Артемис Папагеоргиу (Гърция), пред Ева Колева (Витоша ски) и нейната съотборничка Ева Пол.

Призьорите получиха купите си от президента на БФСки Цеко Минев, неговият заместник Георги Бобев и Милан Матич, Сърбия, технически делегат на ФИС на състезанието.