"Байерн" привлече 18-годишен гамбийски нападател

"Байерн" привлече под наем нападателя Бара Сапоко Ндиайе от Гамбия, обявиха от германския шампион.

18-годишният африканец пристига от академията "Гамбринос Старс Африка" с първоначален договор до края на сезона.

Той ще се присъедини към тренировките на баварците, след като превъзмогне лека контузия. Първата тренировка на "Байерн" след зимната пауза е утре.

"Гамбринос Старс Африка" е футболна академия в Гамбия, която си сътрудничи с "Ред енд Голд Футбол" - съвместна компания на "Байерн" и "Лос Анджелис ФК"..