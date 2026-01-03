ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветници сигурността от държави съюзници на Украй...

"Байерн" привлече 18-годишен гамбийски нападател

Бара Сапоко Ндиайе Снимка: "Байерн"

"Байерн" привлече под наем нападателя Бара Сапоко Ндиайе от Гамбия, обявиха от германския шампион.

18-годишният африканец пристига от академията "Гамбринос Старс Африка" с първоначален договор до края на сезона.

Той ще се присъедини към тренировките на баварците, след като превъзмогне лека контузия. Първата тренировка на "Байерн" след зимната пауза е утре.

"Гамбринос Старс Африка" е футболна академия в Гамбия, която си сътрудничи с "Ред енд Голд Футбол" - съвместна компания на "Байерн" и  "Лос Анджелис ФК"..

