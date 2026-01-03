ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Победа за съперника на "Лудогорец" в голямото дерби на Шотландия

"Рейнджърите" празнуват на стадиона на големия съперник. Снимка: Ройтерс

Съперникът на Лудогорец в Лига Европа - "Глазгоу Рейнджърс", обърна до 3:1 "Селтик" като гост след обрат в голямото дерби на Шотландия в 21-вия кръг от първенството.

Ян Хьон-Джун откри резултата за домакините в 19-ата мин.

Юсеф Шермити изравни резултата в 50-ата минута и направи обрата пълен 9 минути по-късно.

В 71-ата минута Майки Мур вкара за 3:1.

Така Рейнджърс се изравни със "Селтик" по точки с 38, но все още заема третото място в класирането заради по-малко отбелязани голове. "Хартс е първи с 41 точки и с двубой по-малко.

"Рейнджърс" приема "Лудогорец" на 22 януари на "Айброкс" в мач от предпоследния кръг на основната фаза на Лига Европа.

