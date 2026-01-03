Легендарните лафове на Стратега

Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня... (За някогашния т. нар. собственик на ЦСКА Прамод Митал)

Испанците от "Атлетико" се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде. (Преди сблъсъка на ЦСКА с "Атлетико" Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.)

- Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков), ти ще си с Кантона.

- Ама те са един и същ човек!

- Тогава двамата ще се разберете някак си...Сто­ич­ков и оста­на­ли­те из­бух­ват в смях, а Ицо из­к­ре­щя­ва: "Пе­на, Кан­то­на иг­рае с № 11, зна­чи го­во­риш за един и същ фут­бо­лист!" Вместо да се сму­ти, Ди­ми­тър Пе­нев си пов­ди­­га ле­ко очи­ла­та и "за­ст­рел­­ва" с пог­лед Ицо: "Не ми куд­ку­дя­кай, що­то ти ня­ма да ре­шиш ма­ча. Я Люб­че­то (б.р. - Лю­бослав Пе­нев), я Емил (б.р. - Коста­ди­нов) ще го ре­ши!" Как­то и ста­ва... След исто­ри­ческа­та ни по­бе­да с 2:1 ос­вен с ти­пич­ния си шопски ху­мор Пе­на­та ве­че е из­вестен и с ора­кул­ски­те си спо­соб­ности. (Разбор в съблекалнята преди великия мач с Франция на "Парк де Пренс", 1993 г. Именно Кантона откри резултата, но после всички знаем какво стана.)