Легендарните лафове на Стратега

2472
Стоичков и Борисов с треньора си Димитър Пенев
  • Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня... (За някогашния т. нар. собственик на ЦСКА Прамод Митал)
  • Испанците от "Атлетико" се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде. (Преди сблъсъка на ЦСКА с "Атлетико" Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.)
  • - Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков), ти ще си с Кантона.

- Ама те са един и същ човек!

- Тогава двамата ще се разберете някак си...Сто­ич­ков и оста­на­ли­те из­бух­ват в смях, а Ицо из­к­ре­щя­ва: "Пе­на, Кан­то­на иг­рае с № 11, зна­чи го­во­риш за един и същ фут­бо­лист!" Вместо да се сму­ти, Ди­ми­тър Пе­нев си пов­ди­­га ле­ко очи­ла­та и "за­ст­рел­­ва" с пог­лед Ицо: "Не ми куд­ку­дя­кай, що­то ти ня­ма да ре­шиш ма­ча. Я Люб­че­то (б.р. - Лю­бослав Пе­нев), я Емил (б.р. - Коста­ди­нов) ще го ре­ши!" Как­то и ста­ва... След исто­ри­ческа­та ни по­бе­да с 2:1 ос­вен с ти­пич­ния си шопски ху­мор Пе­на­та ве­че е из­вестен и с ора­кул­ски­те си спо­соб­ности. (Разбор в съблекалнята преди великия мач с Франция на "Парк де Пренс", 1993 г. Именно Кантона откри резултата, но после всички знаем какво стана.)

  • Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16-о място от 16 отбора. (Относно охолния начин на живот на националите по време на световното в САЩ)
  • Знам ги много добре. Там са Марадоната и Каниджа. Те са европейски шампиони на Южна Америка. (Така е разузнал съперника "Аржентина" преди срещата ни с тях в САЩ)
  • Не са нищо особено. Имат само двама нападатели, близнаци. Единият е на 26 години, другият на 27. С тях трябва да се внимава. (Представя на отбора на ЦСКА бъдещия съперник "Динамо" Минск)
  • Аз треньор отново? Не виждам какво лошо! Йохан Кройф почина, а после стана треньор на Каталуния. (За постоянните си завръщания начело на ЦСКА и националния отбор)
  • Запознайте се с новия си другар. Иван Трифонов от "Янтра". Абе не знам дали е Иван или Трифон, но трябва да му поогънем краката, щото са малко криви. Страх ме е да не му пробутат лесно топката между тях. (Представя пред отбора новото попълнение на ЦСКА Трифон Иванов, 1988 г.)
  • Момчета, днес ще играем по системата 4-4-3. (След като му е направена забележка, че така играчите стават 12, Пената отвръща: "Абе сега ще играем, или ще броим?")
  • За съжаление минералната вода калцира мозъците на футболистите и не е никак лесно да работиш с тях.
  • „Познавам австрийците, много добър отбор. Бил съм и на стадионът им – „Кратера" (бел. ред. всъщност „Пратера" е обшествен парк, в който се намира стадион „Ернст Хапел"). Около него има много люлки." Пената за Австрия
  • „Задръстването е голямо, отбий в лоялното." Пената напътства шофьор на автобус
  • „Дали войната още не е изстинала, дали влиза студен северен вятър в тази южна държава – и аз не знам. Учудващо е в края на февруари тук да бъде 5 градуса, че и нагоре." Пената за Арабската пролет
  • „Всеки играе за себе си, бавно,, тромаво. Закъснях да направя промените. Видя се, че с влизането на тези двамата и следващият... третият, Йовов, стана по-бърза играта. Трябва да благодарим нa Жоро вратаря, че беше над всички и че спаси още един, два гола." Пената прави разбор
  • "Какво ми се пръскаш със скъпи парфюми. Това да не ти е модна къща. И стига си ги баламосвал другите с истории за света и за райската империя. Мен не ме интересува дали знаеш кой е Цезар, Мезар или Пезар. Аз искам да играеш футбол, ако не ще те пратя да учиш в БАН" (Пенев към Иво Димов)
  • „Момчета, тренировката ще се води от Краси Борисов, ако ви стане студено, ще пуснем лампите." Пената и лампите
  • „Теренът беше малко неудобен, въпреки че е зелен отгоре." Пената и теренът
  • „Аз смятам, че те си запазиха основните футболисти – Дарко Тасич, Ембеле..." Пената за отбора на Левски
  • Пенев нарежда отбора: "Ти ще играеш в ляво, ти в дясно, ти в центъра", Иво Димов: Ама Пена, ние станахме 12!, Пенев: Щом толкова говориш сега няма да играеш, (разбор преди мач)
  • "Много се извинявам, че... ме търсите по това време (?!). В момента гледам Милан - Наполи. Вие си имате служба, така както и аз си имам служба и гледам мача. Много ви моля, затворете телефона, за да не ви го затворя аз! Много съм обиден!"
  • "Ами трябва да...от миналото да ни напомнят футболистите, че са ги победили...Закъснях с промените. Видя се влизането на тези двамата (б.р. Благо Георгиев и Янков) и на следващия третия (б.р. Христо Йовов). Трябва да благодаря на Жоро - вратаря, който спаси дузпа и още 1-2 гола."
  • "Ей на това момче Беконов трябва да му дам очила. Нищо не вижда и пуска голове. Явно и лекар ще му трябва."
  • "Паднахме се срещу едни....ТНС ли бяха, ТКЗС ли бяха??"
  • "Сре­щу сту­де­ни­те шве­ци ще ни е труд­но, ама аз мисля, че все ня­как си ще ги про­би­ем. Длъж­ни сме, ина­че фе­но­ве­те ще про­би­ят ме­не..."Пре­ди све­тов­на­та ква­ли­фи­ка­ция с Шве­ция в Со­фия Пе­на­та пра­ви из­каз­ва­не пред ме­ди­и­те
  • Нигерия ни скъсва с 3:0 в първата среща в нашата група. В съблекалнята всички са с наведени глави и не смеят и дума да обелят. Пената отива при Трифон и му вика: "Тия чернилки толкова много ли воняха, че нито веднъж с Хубчев не се приближихте до тях! Да ви бяхме взели от Министерството на отбраната по един противогаз!"
  • След 4:0 срещу Гърция Димитър Пенев поздравява Боримиров за гола му: "Браво, Боре! Младата ти булка бая ти е завидяла, като те е гледала по телевизията как тичаш като жребец. Пази си част от силите и за нея, защото, след като се върнеш в София, ще иска и на нея внимание да й обърнеш!"
  • Остава един ден преди осминафинала с Мексико. Стратега уж е разузнал изцяло съперника. На пресконференцията го питат: "Г-н Пенев, как смятате да неутрализирате най-добрите играчи на мексиканския тим Луис Гарсия Аспе?" Следва култов отговор: "Лесно. И тримата ги познавам отлично от записите, които им гледахме! Луис е най-техничен, а Гарсия и Анте са бавни, но играят с умисъл."
  • На загрявката преди четвъртфинала с Германия напрежението е обхванало целия отбор барабар с треньори и масажисти. Само Пената го раздава "перде". Стратега поглежда към небето и се цепи: "Туй слънце какво е малко, а пък цялата земя огрява. Как стават тез работи, само учените знаят!"
  • След 1:2 от Италия на полуфинала Пенчо пак прави разбор. И за пореден път бърка името на Златко Янков: "Златков, що така му даваше на Баджо да прави каквото си поиска с топката? Да не ти е баджанак?! Насо (б.р. - Наско Сираков), ти добре изработи дузпата, ама онзи Костакурта ли е, Костахуйта ли е, само във врата ти дишаше..."
  • През 1997/98 година Пената е за кратко старши треньор в Саудитска Арабия, където води местния "Ал Насър". На една тренировка край тъч-линията потичва някакъв младеж, облечен с екипа на отбора. Чичо Пенчо го привиква при себе си, потупва го по рамото и му казва чрез преводача: "Хей, ти от новите ли си? Тъй като те гледам, си готов за титуляр!" Впоследствие се оказало, че въпросният младеж бил фен на отбора и само си загрявал лекичко. Нещо повече - запалянкото бил не кой да е, а племенник на президента на клуба. Разбрал, че е нагазил яко лука, Димитър Пенев се спукал да се извинява на шефа си. Принцът обаче си падал голям шегаджия и приел през смях издънката на българския спец. "Леле, голям гаф стана! Ама какво да направя - те всички са чернокоси и мустакати", оправдал се Пенчо пред приятели.
  • "Не е честно, ще подам констатация." (При игра на карти)
  • "Младият Барбуков" (става дума за Бербатов)
  • "Казах на момчетата да играят бавно, но бързо. Тоест да си подават с къси пасове в центъра, но ако наш нападател се откъсне напред, да го търсят с дълъг пас."
  • "Средните хора на швеците са много добри."
  • "Този футболист тича и се смее. И защо се смее? Защото е толкова нисък, че тревата го гъделичка по мадурите."(Коментар за бившия играч на Нафтекс Момчил Желев)
  • "Знам го този хотел, тук правих комоция на книгата ми."
  • "Само онези от "48-а" не разбраха кое е истинското ЦСКА"
  • "Има цветарки, пребоядисват се, после взимат боя да възвърнат старата"
  • "ЦСКА трябва да е скромен срещу "Витоша", там игра премиерът"
  • "Живи сме! Лазим и пак продължаваме"
  • "И пеша да ходиш, няма леко"
  • "Ден за седмица, мач за мач, не се поставят условия"
  • "Играчите на ЦСКА да се чукнат с по едно яйце по главата"
  • "Нека ме псуват от Левски, но "сините" са слаби и може да не са в тройката"
  • "Чужденците в българското първенство пътуват с камили и си губят билетите"

