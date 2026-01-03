Легендарните лафове на Стратега

- Митал, Питал, това е - няма пари! Какъв началник ни е тоя, като никакъв не се е вясвал. Аз, ей сега, ако го срещна на улицата, няма да го позная. Помня само, че беше едно мургаво и ниско, друго не помня... (За някогашния т. нар. собственик на ЦСКА Прамод Митал)
- Испанците от "Атлетико" се опасни! Особено онова, къдравото, Киков (б. р. Кико). Имат и бразилче - Жмуньо (б. р. Жуниньо), който направо скрива топката. Затуй, получим ли записите, ще ги разузнаем подробно. Лулчев, не ми се прозявай, щото оня дингил - къдравото, ти ще го пазиш. Да видим ставаш ли за юнак и за златна ябълка, или змеят ще те изяде. (Преди сблъсъка на ЦСКА с "Атлетико" Мадрид за Купата на УЕФА, 1998 г.)
- - Кременлиев, ти ще пазиш номер 11, Златков (б.р. всъщност Златко Янков), ти ще си с Кантона.
- Ама те са един и същ човек!
- Тогава двамата ще се разберете някак си...Стоичков и останалите избухват в смях, а Ицо изкрещява: "Пена, Кантона играе с № 11, значи говориш за един и същ футболист!" Вместо да се смути, Димитър Пенев си повдига леко очилата и "застрелва" с поглед Ицо: "Не ми кудкудякай, щото ти няма да решиш мача. Я Любчето (б.р. - Любослав Пенев), я Емил (б.р. - Костадинов) ще го реши!" Както и става... След историческата ни победа с 2:1 освен с типичния си шопски хумор Пената вече е известен и с оракулските си способности. (Разбор в съблекалнята преди великия мач с Франция на "Парк де Пренс", 1993 г. Именно Кантона откри резултата, но после всички знаем какво стана.)
- Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16-о място от 16 отбора. (Относно охолния начин на живот на националите по време на световното в САЩ)
- Знам ги много добре. Там са Марадоната и Каниджа. Те са европейски шампиони на Южна Америка. (Така е разузнал съперника "Аржентина" преди срещата ни с тях в САЩ)
- Не са нищо особено. Имат само двама нападатели, близнаци. Единият е на 26 години, другият на 27. С тях трябва да се внимава. (Представя на отбора на ЦСКА бъдещия съперник "Динамо" Минск)
- Аз треньор отново? Не виждам какво лошо! Йохан Кройф почина, а после стана треньор на Каталуния. (За постоянните си завръщания начело на ЦСКА и националния отбор)
- Запознайте се с новия си другар. Иван Трифонов от "Янтра". Абе не знам дали е Иван или Трифон, но трябва да му поогънем краката, щото са малко криви. Страх ме е да не му пробутат лесно топката между тях. (Представя пред отбора новото попълнение на ЦСКА Трифон Иванов, 1988 г.)
- Момчета, днес ще играем по системата 4-4-3. (След като му е направена забележка, че така играчите стават 12, Пената отвръща: "Абе сега ще играем, или ще броим?")
- За съжаление минералната вода калцира мозъците на футболистите и не е никак лесно да работиш с тях.
- „Познавам австрийците, много добър отбор. Бил съм и на стадионът им – „Кратера" (бел. ред. всъщност „Пратера" е обшествен парк, в който се намира стадион „Ернст Хапел"). Около него има много люлки." Пената за Австрия
- „Задръстването е голямо, отбий в лоялното." Пената напътства шофьор на автобус
- „Дали войната още не е изстинала, дали влиза студен северен вятър в тази южна държава – и аз не знам. Учудващо е в края на февруари тук да бъде 5 градуса, че и нагоре." Пената за Арабската пролет
- „Всеки играе за себе си, бавно,, тромаво. Закъснях да направя промените. Видя се, че с влизането на тези двамата и следващият... третият, Йовов, стана по-бърза играта. Трябва да благодарим нa Жоро вратаря, че беше над всички и че спаси още един, два гола." Пената прави разбор
- "Какво ми се пръскаш със скъпи парфюми. Това да не ти е модна къща. И стига си ги баламосвал другите с истории за света и за райската империя. Мен не ме интересува дали знаеш кой е Цезар, Мезар или Пезар. Аз искам да играеш футбол, ако не ще те пратя да учиш в БАН" (Пенев към Иво Димов)
- „Момчета, тренировката ще се води от Краси Борисов, ако ви стане студено, ще пуснем лампите." Пената и лампите
- „Теренът беше малко неудобен, въпреки че е зелен отгоре." Пената и теренът
- „Аз смятам, че те си запазиха основните футболисти – Дарко Тасич, Ембеле..." Пената за отбора на Левски
- Пенев нарежда отбора: "Ти ще играеш в ляво, ти в дясно, ти в центъра", Иво Димов: Ама Пена, ние станахме 12!, Пенев: Щом толкова говориш сега няма да играеш, (разбор преди мач)
- "Много се извинявам, че... ме търсите по това време (?!). В момента гледам Милан - Наполи. Вие си имате служба, така както и аз си имам служба и гледам мача. Много ви моля, затворете телефона, за да не ви го затворя аз! Много съм обиден!"
- "Ами трябва да...от миналото да ни напомнят футболистите, че са ги победили...Закъснях с промените. Видя се влизането на тези двамата (б.р. Благо Георгиев и Янков) и на следващия третия (б.р. Христо Йовов). Трябва да благодаря на Жоро - вратаря, който спаси дузпа и още 1-2 гола."
- "Ей на това момче Беконов трябва да му дам очила. Нищо не вижда и пуска голове. Явно и лекар ще му трябва."
- "Паднахме се срещу едни....ТНС ли бяха, ТКЗС ли бяха??"
- "Срещу студените швеци ще ни е трудно, ама аз мисля, че все някак си ще ги пробием. Длъжни сме, иначе феновете ще пробият мене..."Преди световната квалификация с Швеция в София Пената прави изказване пред медиите
- Нигерия ни скъсва с 3:0 в първата среща в нашата група. В съблекалнята всички са с наведени глави и не смеят и дума да обелят. Пената отива при Трифон и му вика: "Тия чернилки толкова много ли воняха, че нито веднъж с Хубчев не се приближихте до тях! Да ви бяхме взели от Министерството на отбраната по един противогаз!"
- След 4:0 срещу Гърция Димитър Пенев поздравява Боримиров за гола му: "Браво, Боре! Младата ти булка бая ти е завидяла, като те е гледала по телевизията как тичаш като жребец. Пази си част от силите и за нея, защото, след като се върнеш в София, ще иска и на нея внимание да й обърнеш!"
- Остава един ден преди осминафинала с Мексико. Стратега уж е разузнал изцяло съперника. На пресконференцията го питат: "Г-н Пенев, как смятате да неутрализирате най-добрите играчи на мексиканския тим Луис Гарсия Аспе?" Следва култов отговор: "Лесно. И тримата ги познавам отлично от записите, които им гледахме! Луис е най-техничен, а Гарсия и Анте са бавни, но играят с умисъл."
- На загрявката преди четвъртфинала с Германия напрежението е обхванало целия отбор барабар с треньори и масажисти. Само Пената го раздава "перде". Стратега поглежда към небето и се цепи: "Туй слънце какво е малко, а пък цялата земя огрява. Как стават тез работи, само учените знаят!"
- След 1:2 от Италия на полуфинала Пенчо пак прави разбор. И за пореден път бърка името на Златко Янков: "Златков, що така му даваше на Баджо да прави каквото си поиска с топката? Да не ти е баджанак?! Насо (б.р. - Наско Сираков), ти добре изработи дузпата, ама онзи Костакурта ли е, Костахуйта ли е, само във врата ти дишаше..."
- През 1997/98 година Пената е за кратко старши треньор в Саудитска Арабия, където води местния "Ал Насър". На една тренировка край тъч-линията потичва някакъв младеж, облечен с екипа на отбора. Чичо Пенчо го привиква при себе си, потупва го по рамото и му казва чрез преводача: "Хей, ти от новите ли си? Тъй като те гледам, си готов за титуляр!" Впоследствие се оказало, че въпросният младеж бил фен на отбора и само си загрявал лекичко. Нещо повече - запалянкото бил не кой да е, а племенник на президента на клуба. Разбрал, че е нагазил яко лука, Димитър Пенев се спукал да се извинява на шефа си. Принцът обаче си падал голям шегаджия и приел през смях издънката на българския спец. "Леле, голям гаф стана! Ама какво да направя - те всички са чернокоси и мустакати", оправдал се Пенчо пред приятели.
- "Не е честно, ще подам констатация." (При игра на карти)
- "Младият Барбуков" (става дума за Бербатов)
- "Казах на момчетата да играят бавно, но бързо. Тоест да си подават с къси пасове в центъра, но ако наш нападател се откъсне напред, да го търсят с дълъг пас."
- "Средните хора на швеците са много добри."
- "Този футболист тича и се смее. И защо се смее? Защото е толкова нисък, че тревата го гъделичка по мадурите."(Коментар за бившия играч на Нафтекс Момчил Желев)
- "Знам го този хотел, тук правих комоция на книгата ми."
- "Само онези от "48-а" не разбраха кое е истинското ЦСКА"
- "Има цветарки, пребоядисват се, после взимат боя да възвърнат старата"
- "ЦСКА трябва да е скромен срещу "Витоша", там игра премиерът"
- "Живи сме! Лазим и пак продължаваме"
- "И пеша да ходиш, няма леко"
- "Ден за седмица, мач за мач, не се поставят условия"
- "Играчите на ЦСКА да се чукнат с по едно яйце по главата"
- "Нека ме псуват от Левски, но "сините" са слаби и може да не са в тройката"
- "Чужденците в българското първенство пътуват с камили и си губят билетите"