Оперираха успешно след тежко падане двукратната световна шампионка в ските

Двукратната световна шампионка по ски алпийски дисциплини Катарина Линсбергер (Австрия) претърпя успешна операция поради тежка травма на коляното, заради която ще пропусне олимпиадата следващия месец и слага край на сезона ѝ, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Линсбергер получи фрактура на тибиалното плато, като разкъса менсикуса си и връзките на дясното коляно при падане по време на тренировка в Австрия в петък преди състезанията от световната купа през уикенда в Кранска гора (Словения).

„Надяваме се и желаем всичко най-добро на Катарина, а травмата да заздравее възможно най-бързо и че в някакъв момент ще бъде възможно да кара ски отново. Това наистина е сериозна травма", цитира Австрийската новинарска агенция спортния директор на местната федерацията Марио Щехер по време на състезанието по ски скокове в Инсбрук.

29-годишната Линсбергер спечели два златни медала на световното първенство през 2021 година, а също така има титла и от отборна олимпийска надпревара през 2022-а. Австрийката е спечелила общо осем медала от световни първенства и Олимпийски игри, като е записала и три победи в състезанията от световната купа - всички в дисциплината слалом.