ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветници сигурността от държави съюзници на Украй...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22019403 www.24chasa.bg

Оперираха успешно след тежко падане двукратната световна шампионка в ските

1228
Катарина Линсбергер Снимка: FIS

Двукратната световна шампионка по ски алпийски дисциплини Катарина Линсбергер (Австрия) претърпя успешна операция поради тежка травма на коляното, заради която ще пропусне олимпиадата следващия месец и слага край на сезона ѝ, съобщава агенция ДПА, цитирана от БТА.

Линсбергер получи фрактура на тибиалното плато, като разкъса менсикуса си и връзките на дясното коляно при падане по време на тренировка в Австрия в петък преди състезанията от световната купа през уикенда в Кранска гора (Словения).

„Надяваме се и желаем всичко най-добро на Катарина, а травмата да заздравее възможно най-бързо и че в някакъв момент ще бъде възможно да кара ски отново. Това наистина е сериозна травма", цитира Австрийската новинарска агенция спортния директор на местната федерацията Марио Щехер по време на състезанието по ски скокове в Инсбрук.

29-годишната Линсбергер спечели два златни медала на световното първенство през 2021 година, а също така има титла и от отборна олимпийска надпревара през 2022-а. Австрийката е спечелила общо осем медала от световни първенства и Олимпийски игри, като е записала и три победи в състезанията от световната купа - всички в дисциплината слалом.

Катарина Линсбергер Снимка: FIS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)