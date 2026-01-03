В Англия посочиха най-ценните умения на Груев и го обявиха за жизненоважен срещу "Юнайтед"

Силното представяне нашия национал Илия Груев при ремито 0:0 на неговия "Лийдс" като гост на шампиона "Ливърпул" предизвика похвали към него не само от мениджъра Даниел Фарке. Комплименти 25-годишният дефанзивен халф получи и от изданието leedsunited.news.

"Макар Груев да не е играч с голям финес или такъв, който създава магия на терена, той е безупречно надежден. Никога не допуска грешки, рядко губи топката, а позиционирането му като дефанзивен полузащитник е абсолютно брилянтно.

Макар Груев да не е типът играч, който ще ви удиви с финтове или магически отигравания, неговата стойност се крие в нещо много по-дефицитно - безупречна надеждност. Статистиката и наблюденията са категорични – той рядко допуска грешки, притежава хладнокръвие при владеенето на топката и демонстрира брилянтно позициониране като дефанзивен халф.

При отсъствието на капитана Итън Ампаду срещу "Манчестър Юнайтед" при домакинството утре българинът се превръща в жизненоважна фигура. За да имат „белите" шанс за положителен резултат, Груев ще трябва да изнесе пълни 90 минути на най-високо ниво", пише в материала.