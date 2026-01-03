ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клаебо продължава да преследва Шифрин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22019772 www.24chasa.bg

В Англия посочиха най-ценните умения на Груев и го обявиха за жизненоважен срещу "Юнайтед"

2124
Срещу "Ливърпул" Илия Груев изнесе най-силния си мач във Висшата лига. Снимка: "Лийдс"

Силното представяне нашия национал Илия Груев при ремито 0:0 на неговия "Лийдс" като гост на шампиона "Ливърпул" предизвика похвали към него не само от мениджъра Даниел Фарке. Комплименти 25-годишният дефанзивен халф получи и от изданието leedsunited.news.

"Макар Груев да не е играч с голям финес или такъв, който създава магия на терена, той е безупречно надежден. Никога не допуска грешки, рядко губи топката, а позиционирането му като дефанзивен полузащитник е абсолютно брилянтно.

Макар Груев да не е типът играч, който ще ви удиви с финтове или магически отигравания, неговата стойност се крие в нещо много по-дефицитно - безупречна надеждност. Статистиката и наблюденията са категорични – той рядко допуска грешки, притежава хладнокръвие при владеенето на топката и демонстрира брилянтно позициониране като дефанзивен халф.

При отсъствието на капитана Итън Ампаду срещу "Манчестър Юнайтед" при домакинството утре българинът се превръща в жизненоважна фигура. За да имат „белите" шанс за положителен резултат, Груев ще трябва да изнесе пълни 90 минути на най-високо ниво", пише в материала.

Срещу "Ливърпул" Илия Груев изнесе най-силния си мач във Висшата лига. Снимка: "Лийдс"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)