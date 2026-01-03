ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клаебо продължава да преследва Шифрин

Камий Раст посвети победата си в Кранска гора на загиналите в пожара в Кран Монтана

Камий Раст Снимка: Ройтерс

Швейцарката Камий Раст посвети победата си в гигантския слалом в Кранска гора на загиналите в пожара в бар в швейцарския курорт Кран Монтана на Нова година.

Раст финишира първа и отпразнува като потупа два пъти черната траурна лента на лявата си ръка и направи знак на сърце с ръце.

Камий Раст, която е родом до градче близо до курорта Кран Монтана, спечели първата си победа в кариерата си в гигантски слалом за Световната купа, предава БТА.

„Тази седмица в родния ми град се случи трагичен инцидент и мисля за тези семейства. Състезаваме се за тях този уикенд", каза Раст, която е родена във Ветроз, село на около 40 километра от Кран-Монтана в кантон Вале.

„Беше трудна седмица. Но спортът е изпълнен с толкова много емоции, затова се опитах да направя всичко възможно и да предам някои добри емоции на тези хора", добави тя.

Пожарът в препълнения бар в швейцарския ски курорт остави 40 загинали и над 100 ранени по време на новогодишно честване.

Кран-Монтана ще бъде домакин на скоростни състезания за Световната купа за жени на 30 и 31 януари и за мъже на 1 февруари, последните събития преди Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

