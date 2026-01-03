Клаебо продължава да преследва Шифрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петкратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо (Норвегия) записа 104-а победа за световната купа по ски бягане, след като спечели спринта класически стил във Вал ди Фиеме (Италия) от от веригата „Тур дьо ски".

Така скандинавецът продължава да преследва американката Микаела Шифрин. Красавицата има 106 победи в алпийските ски и двамата са уникати с над 100 в зимните спортове.

Във временното класиране в „Тур дьо ски" след пет от общо шест състезания начело е Клаебо с време от 1:21:48 часа. Втори на 1:23 минути зад него е сънародникът му Ларс Хеген, който се нареди пети в спринта, а трето място заема още един норвежец Матис Стенсхаген, на 1:29 минути.

Клаебо е лидер и в генералното класиране за световната купа с 972 точки, пред Харалд Амундсен (Норвегия) със 740 и Матис Стенсхаген (Норвегия) с 589 точки.