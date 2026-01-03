"Локо" (Пд) подписа с юношески национал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" (Пд) подписа договор със Севи Идриз. Крилото днес официално стана част от клуба с контракт за три години, информираха от лагера на пловдивчани.

Севи Идриз e роден на 16.11.2007 година в Асеновград. От 2019-а до 2022-а е част от школата на "Локомотив", а след това преминава в ЦСКА 1948.

В средата на миналата година футболистът отново се завърна при „черно-белите", като първоначално изигра няколко мача за дублиращия отбор, а след това дебютира при мъжете.

Идриз е юношески национал на България, като за селекцията до 19 години има записани 7 мача, в които се отчита с един гол и една асистенция.

„Изказвам своята благодарност към ръководството и треньорския щаб за гласуваното доверие и предоставената възможност да бъда част от „черно-бялото" семейство!

"Локомотив" е клуб с богата история и верни привърженици, които със своята страст и отдаденост допринасят за неговата уникалност. Ще нося фланелката на отбора с необходимото уважение, смирение и силна мотивация да доказвам своите качества всеки ден", заяви Севи Идриз.