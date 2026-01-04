С човек по-малко и след дузпи Мали се класира за 1/4-финал за купата на Африка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Игралият с човек по-малко отбор на Мали се класира драматично за четвъртфиналите в турнира за купата на африканските нации след драматичен успех с 3:2 след изпълнение на дузпи срещу Тунис. В редовното време и продълженията двата отбора завършиха наравно 1:1.

Войо Кулибали беше отстранен с червен картон в 26-ата минута заради грубо нарушение и остави малийците в намален състав за много голям период от двубоя, а Фирас Шауат откри резултата за Тунис в 88-ата минута, но Ласин Синайоко изравни шестата минута на допълнителното време, пращайки срещата в продължения.

При дузпите вратарят Джиги Диара се превърна в герой, спасявайки удари от бялата точка на Ив Бисума и Нене Доржелес. Решителният 11-метров шут беше реализиран от Ел Билал Туре, след което резултатът стана 3:2.

В следващия кръг на елиминациите Мали ще се изправи срещу Сенегал в Танжер на 9 януари.