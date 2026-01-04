Веласкес: От месец имаме разговори с Цунами да напусне

"Разполагам с отлични футболист. За трансферите всичко е възможно. Обсъждаме конкретни профили, а не имена. След това разговоря с ръководството на клуба и вземаме решение, което да е най-доброто".

Това каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес на първата си пресконференция за новата година. Испанският спец даде брифинг няколко часа преди да изведе лидера в първенството на първо занимание за 2026 г.

Той призна, че капитанът на отбора Цунами си тръгва.

"Цунами най-вероятно ще напусне. Трябва да премине медицинските тестове в новия си отбор. Благодаря му. Беше голям професионалист. Имах специално отношение към него. Той вече навлиза в една по-специфична възраст (днес навършва 30 г.). Щe бъде честен с вас. От месеци водим разговори с него в тази насока. Това, че се появи оферта, дойде добре и за нас и за него", каза Веласкес на въпрос за бъдещето на капитана на тима, който ще подпише с тима "Ъъдър" от Турция.

Веласкес благодари на напускащия Патрик Мислович, който се е влагал до последно.

"Трябва да задържим нивото от миналата година, че и да го подобрим", добави още испанският предводител на "сините".

"Успях да се изключа за малко от работата покрай празниците. Трудно е да си починеш с дете на 3 години (смее се). Но, да, презаредих батериите. Прекарах време с близките си. Видях се с приятели", коментира Веласкес как е прекарал празниците.