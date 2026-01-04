ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради поклонението пред Димитър Пенев ЦСКА отложи старта на подготовката

Снимка: ЦСКА

ЦСКА отложи старта на подготовката си заради поклонението пред легендата на "червените" и българския футбол Димитър Пенев, съобщават от клуба. Той почина вчера на 80-годишна възраст.

"Поради кончината на Димитър Пенев и поклонението пред великата ни легенда, което ще се проведе утре (5 януари) от 10,00 часа на Националния стадион "Васил Левски", първото открито занимание на представителния тим за 2026 година бе насрочено за вторник, 6 януари", се казва в съобщението на ЦСКА.

Тренировката ще се проведе на клубната база в Панчарево и ще започне в 15,00 часа, като първите 15 минути ще са отворени за медиите.

Преди това в 14,30 часа старши треньорът на "червените" Христо Янев ще даде пресконференция.

Снимка: ЦСКА

