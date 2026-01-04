ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Продължават проблемите на шампионка от "Големият шлем"

Ема Ръдукану Снимка: instagram.com/emmaraducanu/

Завръщането на британската тенисистка Ема Ръдукану на корта отново се отлага, след като тя се отказа от мача си с японката Наоми Осака от турнира "Юнайтед къп" в Пърт, Австралия.

23-годишната англичанка не е играла от средата на октомври и няма победа от септември насам заради физически проблеми, които са неин постоянен спътник от спечелването на откритото първенство през 2021 година, предава БТА.

В британския щаб обаче вярват, че Ръдукану може да се завърне в игра преди края на турнира.

"Решението не бе лесно, защото тя тренираше много добре в последните дни. Но имахме усещането, че все още ѝ е малко рано за участие в мач. Това не означава, че тя няма да играе до края на турнира, но ще трябва да стискаме палци това да се случи", каза капитанът на тима Тим Хенман пред австралийската телевизия Найн.

Мястото на Ръдукану зае Кейти Суон, която отстъпи с 6:7(4), 1:6 пред Осака. Това обаче не се оказа фатално за британския тим, който все пак успя да надделее в мача с 2:1 успеха.

