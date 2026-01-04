Ивайло Чочев: Разликата с "Левски" е голяма, но ще направим всичко да обърнем нещата

Халфът на "Лудогорец" Ивайло Чочев говори преди заминаването на част от отбора за лагера в Турция. Там ще се събере целият състав, а от Белек ще се лети на 20 януари за Глазгоу, където 2 дни по-късно е мачът от предпоследния кръг на Лига Европа срещу "Рейнджърс".

„Трябва да направим това, което направихме в последните мачове при смяната на треньора.

Мисля,че това беше лицето на "Лудогорец", което трябваше да покажем от началото на сезона, но в първите мачове не показахме тази добра игра, която показахме в последните кръгове. Наистина ще бъде трудна и тежка година. От нас се иска да се подготвим добре и да се представим по възможно най-добрия начин в Европа и българското първенство.

Може би наистина разликата, която имаме с "Левски" е голяма и за един полусезон ще е трудно да се стопи, но ние ще направим всичко възможно да опровергаем това и защо не да имаме и шанс да обърнем нещата. Времето за подготовка е по-късно, но вече свикнахме", сподели Чочев.