През изминалия ден са хванати 18 шофьори с алкохол...

Илия Груев титуляр и срещу "Манчестър Юнайтед" след "Ливърпул"

Илия Груев

След като бе титуляр и игра много силно за нулевото равенство като гост на шампиона "Ливърпул" на 1 януари, българският национал Илия Груев е в стартовия състав на "Лийдс" и за мача с другия рекордьор по титли на Англия - "Манчестър Юнайтед" (двата гранда имат по 20).

Тимът на 25-годишния полузащитник приема "червените дяволи" от 14,30 ч на "Еланд Роуд" в среща от 20-ия кръг на Висшата лига.

В схемата на мениджъра Даниел Фарке 3-5-2 Груев е средният от тройката вътрешни халфове.

Той заема мястото на играча, който ще е най-плътно пред отбраната, на наказания капитан Итън Ампаду. В негово отсъствие част от триото става Брендън Арънсън.

"Лийдс" е в серия от 6 мача без загуба, заемайки 16-ата позиция с 21 т.

С 30 "Юнайтед" е 6-и. 

