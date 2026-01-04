ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ясен Петров пое последния в Първа лига "Добруджа"

Бившият национален селекционер на България Ясен Петров е новият старши треньор на последния в Първа лига "Добруджа", обявиха от Добрич.

Пловдивчанинът наследява Атанас Атанасов, с който клубът се раздели в последния ден на 2025-а.

"Добруджа" е на дъното в елита (16-о място) с 12 точки, на 3 след "Монтана" и "Септември" (София).

В своята треньорска кариера освен държавния ни тим Ясен Петров е водил "Локо" (Сф), "Ботев" (Пд), "Черно море", "Локо" (Пд) и "Левски", а в Китай в продължение на 5 години бе начело на 3 отбора.

Към треньорския му щаб в Добрич се присъединяват помощниците Георги Илиев и Ивелин Петков, който досега беше начело на "Ямбол" в III лига.

