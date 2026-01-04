ЦСКА кръсти академията си на Димитър Пенев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Академията на ЦСКА ще носи името на Димитър Пенев. Ето какво обявиха от клуба:

Армейци,

Има личности, които оставят незаличима следа в живота ни. Димитър Пенев бе такъв – символ на армейския дух, манталитет на победител и на непреходните ценности, които ЦСКА отстоява вече близо 8 десетилетия.

В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името „Димитър Пенев".

Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, която даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Решението ни е заредено със символ, но и обещание – точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти.

Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол.

Името Димитър Пенев завинаги ще остане международен стандарт за създаване на футболни таланти, но и за истински личности! 🤍