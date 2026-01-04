ЦСКА 1948 се раздели с каре

ЦСКА 1948 първи заминава на зимния си лагер в Турция утре сутринта. На самолета в 9,30 часа ще се качат 29 футболисти, които днес завършиха медицинските тестове. Играчите минаваха прегледи в два дни на общо три групи, а добрата новина за целия треньорски щаб начело с Иван Стоянов е, че няма контузени.

Четирима от есенния състав вече не са в отбора, след като „червените" от Бистрица прекратиха отношенията си с тях. 24-годишното дясно крило Касиано Бузон вече е в Америка (Натал) – отбор от Кампеонато Потигуар на бразилския щат Рио Гранде ду Норте. Също в Бразилия ще продължи кариерата си Луис Вагнер да Силва-Вагниньо. Дефанзивният халф вече е футболист на Волта Редонда (Рио де Жанейрио), състезаващ се в Серия С на първенството.

Все още без отбор е централният нападател Зе Витор, а в родния си клуб Интер (Милас) в Гана се прибра халфът Шериф Осман.

Сигурни нови попълнения са Бернардо Коуто от "Спартак" (Варна) и германския полузащитник Флориан Кребс, за последно играл във финландския вицешампион "Интер" (Турку). Със сигурност ще има още нови хора в съблекалнята, но трима от футболистите, които бяха дадени под наем на други отбори, ще пътуват утре сутринта за турския курорт Белек. Централният нападател Борис Димитров вкара 6 гола в 18 мача за "Монтана", където беше преотстъпен, и сега ще се опита да си спечели място в основния състав на ЦСКА 1948. От "Миньор" (Перник) се прибират украинците Данило Тарасенко и Игор Романюк. Първият е халф, а вторият – защитник, като също бяха под наем.

Първата контролна среща на тима на Иван Стоянов е на 10-и януари срещу турския елитен "Гьозтепе", воден от Станимир Стоилов. Ден по-късно е планирана проверка с "Рапид" (Букурещ).