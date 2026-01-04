Тайсън Фюри обяви второто си завръщане в бокса

Тайсън Фюри потвърди, че ще се завърне в професионалния бокс през 2026-а, близо година след като обяви последното си оттегляне от ринга.

След втора загуба по точки от съперника си в тежка категория Олександър Усик за три от четирите големи световни титли през декември 2024-а, Фюри сложи край на професионалната си кариера през следващия месец, предава БТА.

Но британецът, който беше казал, че се оттегля от спорта и след като победи Дилиан Уайт през април 2022-а, само за да се завърне по-късно през годината, написа в социалната платформа Instagram: „2026-а е годината. Завръщането на боксьора. Отсъствах известно време, но сега се върнах - на 37 години и все още удрям здраво. Няма по-хубаво нещо за правене от това да удряш мъже в лицето и да ти плащат за това."

Предишната история на Тайсън Фюри с отказването от бокса означаваше, че малцина повярваха на последното му твърдение, че слага край на кариерата си, през която записа 34 победи в 37 мача и няколко периода като световен шампион.

Планираше се Фюри да проведе тренировки със сънародника си Антъни Джошуа в началото на тази година, преди споразумението те да се изправят един срещу друг, или в края на лятото, или към края на 2026-а.

Ако Джошуа не е на разположение заради скорошната автомобилна катастрофа, която претърпя, Фюри може да се насочи към битка срещу шампиона на WBC, WBA и IBF Усик или към мач с шампиона на WBO Фабио Уордли. Победа, над който и да е от двамата, би извела Тайсън Фюри до присъединяване към Мохамед Али като трикратен световен шампион по бокс в тежка категория.