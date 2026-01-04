"Арда" стартира зимната си подготовка

Отборът на ПФК "Арда" проведе днес първото си занимание за 2026г. Сутринта всички футболисти преминаха задължителните медицински прегледи преди старта на подготовката. Спортният директор Ивайло Петков и ст.треньорът Александър Тунчев дадоха пресконференция пред журналисти, на която съобщиха подробности около зимната подготовка. Отборът ще тренира в Кърджали до 15-ти януари, когато ще изиграе контрола с Левски (Карлово) в Пазарджик. На 18-ти тимът лети за Анталия, където ще остане до 30-ти януари. За там са предвидени да се изиграят 4 контроли, но допълнително ще бъдат съобщени съперниците.

"Единствено към този момент търсим нападател, тъй като имаме само един такъв в лицето на Патрик Луан. Както знаете Георги Николов получи тежка контузия и ще отсъства до лятото. Разделихме се с Иван Тилев още преди нова година, а в момента водим преговори за прекратяване на договора на още един играч, но когато има яснота ще бъдете уведомени. Имаме сериозни разговори за привличането на нападател, но все още нямаме положителен

отговор от него", каза Ивайло Петков пред журналистите.

"Първо искам да изкажа съболезнования към семейството на Димитър Пенев. Българският спорт изгуби ужасно много, но за съжаление такъв е животът. Имах дори и малка възможност да се докосна до този невероятен човек. Не се представихме по най-добрия начин през първата част на първенството, ще направим всички възможно да поправим това през втория дял на шампионата и да затвърдим представянето от последните мачове, които спечелихме. Играхме в Европа, услади ни се и както се казва апетитът идва с яденето и искам "Арда" отново да играе в Европа", сподели

Александър Тунчев пред медиите.

15-сет играчи се включиха в първото занимание, а един ден повече почивка получиха чужденците, които ще се включат утре към групата. Двама футболисти има, които са болни, но и те ще са на разположение на Александър Тунчев до няколко дни.