Владимир Зографски отново взе точки от "Четирите шанци"

Владимир Зографски се класира на 23-о място в третата надпревара от веригата "Четирите шанци" в Инсбрук, която е част от световната купа по ски скок, и така отново взе точки за генералното класиране.

Българинът събра 231,1 т. след скокове от 120 и 121,5 метра. Малко по-слабото му представяне в първия опит, в който той все пак спечели дуела си с австриеца Никлас Бахлингер, го лиши от възможност да се доближи до постиженията си от предишните две надпревари в Оберстдорф и Гармиш-Партенкирхен, в които бе 18-и и 14-и.

Победител в състезанието стана Рен Никайдо с 276,5 точки, а другите двама на подиума - словенецът Домен Превц и австриецът Щефан Ембахер, останаха на по-малко от точка от него. За японеца това е първа победа в старт от световната купа, а за нея той направи скокове от 131 и 128 метра.

В класирането преди последния старт от "Четирите шанци" начело е Домен Превц. Състезанието е във вторник в Бишофсхофен (Австрия).

Словенецът е водач и за световната купа с 1130 точки, пред японците Рьою Кобаяши със 762 и Рен Никайдо с 629. Зографски е на 12-а позиция с 252 точки.