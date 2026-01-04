ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наско Сираков: Димитър Пенев беше изключителен чов...

Легендата Пламен Гетов отново стана шеф в "Спартак" (Вн)

Пламен Гетов

"Спартак" (Варна) назначи легендата Пламен Гетов за спортен директор, информираха от клуба.

„С богатия си опит във футбола и ясната си професионална визия, Пламен Гетов ще отговаря за спортно-техническата политика на клуба, развитието на представителния отбор и цялостната спортна клубна структура.

Пожелаваме му успех в новата роля и ползотворна работа със "Спартак", написаха от варненския тим в социалната платформа фейсбук.

За Гетов това ще бъде втори престой на този пост в "Спартак" след 2024 г. След това за кратко бе скаут в ЦСКА.

Иначе "Спартак" е родният тим като футболист на неподражаемия плеймейкър.

Пламен Гетов

