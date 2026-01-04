Нови в “Левски” след средата на януари

Звезди на "сините" се събраха на вечеря преди първата тренировка на отбора

Лидерът в първенството “Левски” ще има нови попълнения чак след средата на месеца.

За разлика от предни години сега със селекцията няма да се бърза. Набелязани са няколко играчи на различни постове - в защита и нападение, като става дума все за чужденци. Много е

малка

вероятността

играч от родното

първенство

да се озове на “Герена”, поне към момента. Усилено се търси един таран, който да вдигне още повече конкуренцията в тима. Хулио Веласкес и неговият щаб се оглеждат и за поливалентен защитник, който може да играе в центъра на терена, но и на бека. В лагера на “сините” наблюдават и няколко крила, като със сигурност един на този пост ще бъдат взет. Очаква се селекцията на “Левски” да не бъде мащабна, а да бъдат привлечени най-много четирима.

Не е изключено “сините” да се разделят и с няколко играчи. Един вече си тръгна - Патрик Мислович. Капитанът на столичани

Цунами пък

е почти сигурно

продаден

на тима от втора турска дивизия “Ъъдър”. Вчера бразилецът бе на задължителните медицински тестове, преди да подпише договора с комшийския отбор. Предводителят на лидера в елита Веласкес дори разкри, че се е сбогувал с Цунами по телефона. И призна пред журналистите, че причините за неговата продажба са няколко. Първо, не играе редовно, второ, вече навърши 30 г. И самият треньор е имал разговори с играчи, за да го запознае с вижданията си, че вече не се вписва в плановете му, като това е станало преди повече от месец. Иначе отбор се търси и на Карлос Охене. Завърналият се от наем в “Локо” (Сф) Патрик-Габриел Галчев също най-вероятно ще бъде изпратен в друг тим. А не е изключено столичани да продадат и някого, като най-вероятно е това да бъде другият капитан на “сините” Мартин Петков.

Фен на “Левски” пусна пред погледа на треньора на тима бял гълъб за късмет през новата година.

“Не чакаме да отвори прозореца, за да говорим тепърва за трансфери. Всеки в клуба знае какви са задачите му и изпълнява ролята си. Обсъждаме конкретни профили, не толкова имена, а след това разговаряме с ръководството. Поддържаме постоянна връзка на дневна и седмична база. Разговаряме за входящи и изходящи трансфери. Взимаме решение всички заедно. Трансферите са динамичен процес. Винаги гледаме трезво на нещата както във футболен, така и в човешки аспект”, каза Веласкес на брифинг преди началото на подготовката на тима.

Испанският предводител на “сините” подчерта, че целта е нивото на отбора да не остане същото или в най-перфектния случай да се надгради още повече.

“Нещата са тотално различни от миналата година, когато пристигнах в “Левски” . Тогава ми се наложи да наблюдавам, да диагностицирам. Дойдох преди подготовката и това ми помогна да опозная процесите, но сега случаят е много различен, защото вече познавам начина на работа в клуба. Страстта и желанието ми обаче са абсолютно същите”, довери още специалистът от Саламанка.

Той призна, че по време на няколко седмици пауза е успял да презареди батериите. Но

не и да си

почине активно

“С 3-годишния ми син е много трудно това да се случи”, каза с усмивка на устата наставникът на “сините”. И добави: “Прекарах много време със семейството си, да се срещна с приятели. Използвах възможността да гледам футбол”, каза още испанският треньор на столичани.

Повече от стотина фенове подкрепиха “сините” на първата им тренировка за новата година.

Ден преди старта на подготовката на “Левски” пък част от чужденците в отбора излязоха на вечеря. Акрам Бурас, Мазир Сула и Мустафа Сангаре посетиха елитен централен столичен ресторант.

Иначе Веласкес изведе отбора на първо занимание за 2026 г няколко часа след пресконференцията си. Тренировката пропусна титулярният страж на тима Светослав Вуцов, който е болен.

Във вторник отборът лети за Белек, където ще се проведе същинската фаза от подготовката. На турска земя “Левски” ще изиграе 4 контроли срещу унгарския “Ниредхаза”, сръбския “Войводина”, полския “Заглебие” и словашкия “Тренчин”. След завръщането в България “сините” ще имат още една проверка, която ще се явява генералната репетиция за втория полусезон. Двубоят е с втородивизионния “Вихрен” на “Герена” на 28 януари. Първият официален мач за “сините” е на 3 февруари, като тогава предвожданият от Веласкес тим ще се изправи срещу серийния шампион “Лудогорец” в битка за суперкупата на страната.