Нови в “Левски” след средата на януари

Звезди на "сините" се събраха на вечеря преди първата тренировка на отбора
Лидерът в първенството “Левски” ще има нови попълнения чак след средата на месеца.
За разлика от предни години сега със селекцията няма да се бърза. Набелязани са няколко играчи на различни постове - в защита и нападение, като става дума все за чужденци. Много е
малка
вероятността
играч от родното
първенство
да се озове на “Герена”, поне към момента. Усилено се търси един таран, който да вдигне още повече конкуренцията в тима. Хулио Веласкес и неговият щаб се оглеждат и за поливалентен защитник, който може да играе в центъра на терена, но и на бека. В лагера на “сините” наблюдават и няколко крила, като със сигурност един на този пост ще бъдат взет. Очаква се селекцията на “Левски” да не бъде мащабна, а да бъдат привлечени най-много четирима.
Не е изключено “сините” да се разделят и с няколко играчи. Един вече си тръгна - Патрик Мислович. Капитанът на столичани
Цунами пък
е почти сигурно
продаден
на тима от втора турска дивизия “Ъъдър”. Вчера бразилецът бе на задължителните медицински тестове, преди да подпише договора с комшийския отбор. Предводителят на лидера в елита Веласкес дори разкри, че се е сбогувал с Цунами по телефона. И призна пред журналистите, че причините за неговата продажба са няколко. Първо, не играе редовно, второ, вече навърши 30 г. И самият треньор е имал разговори с играчи, за да го запознае с вижданията си, че вече не се вписва в плановете му, като това е станало преди повече от месец. Иначе отбор се търси и на Карлос Охене. Завърналият се от наем в “Локо” (Сф) Патрик-Габриел Галчев също най-вероятно ще бъде изпратен в друг тим. А не е изключено столичани да продадат и някого, като най-вероятно е това да бъде другият капитан на “сините” Мартин Петков.
“Не чакаме да отвори прозореца, за да говорим тепърва за трансфери. Всеки в клуба знае какви са задачите му и изпълнява ролята си. Обсъждаме конкретни профили, не толкова имена, а след това разговаряме с ръководството. Поддържаме постоянна връзка на дневна и седмична база. Разговаряме за входящи и изходящи трансфери. Взимаме решение всички заедно. Трансферите са динамичен процес. Винаги гледаме трезво на нещата както във футболен, така и в човешки аспект”, каза Веласкес на брифинг преди началото на подготовката на тима.
Испанският предводител на “сините” подчерта, че целта е нивото на отбора да не остане същото или в най-перфектния случай да се надгради още повече.
“Нещата са тотално различни от миналата година, когато пристигнах в “Левски” . Тогава ми се наложи да наблюдавам, да диагностицирам. Дойдох преди подготовката и това ми помогна да опозная процесите, но сега случаят е много различен, защото вече познавам начина на работа в клуба. Страстта и желанието ми обаче са абсолютно същите”, довери още специалистът от Саламанка.
Той призна, че по време на няколко седмици пауза е успял да презареди батериите. Но
не и да си
почине активно
“С 3-годишния ми син е много трудно това да се случи”, каза с усмивка на устата наставникът на “сините”. И добави: “Прекарах много време със семейството си, да се срещна с приятели. Използвах възможността да гледам футбол”, каза още испанският треньор на столичани.
Ден преди старта на подготовката на “Левски” пък част от чужденците в отбора излязоха на вечеря. Акрам Бурас, Мазир Сула и Мустафа Сангаре посетиха елитен централен столичен ресторант.
Иначе Веласкес изведе отбора на първо занимание за 2026 г няколко часа след пресконференцията си. Тренировката пропусна титулярният страж на тима Светослав Вуцов, който е болен.
Във вторник отборът лети за Белек, където ще се проведе същинската фаза от подготовката. На турска земя “Левски” ще изиграе 4 контроли срещу унгарския “Ниредхаза”, сръбския “Войводина”, полския “Заглебие” и словашкия “Тренчин”. След завръщането в България “сините” ще имат още една проверка, която ще се явява генералната репетиция за втория полусезон. Двубоят е с втородивизионния “Вихрен” на “Герена” на 28 януари. Първият официален мач за “сините” е на 3 февруари, като тогава предвожданият от Веласкес тим ще се изправи срещу серийния шампион “Лудогорец” в битка за суперкупата на страната.