Волейболната година започна с обрат до 3:1 за България над Гърция при момчетата под 18 г.

Националният отбор на България за волейболисти под 18 години стартира с успех участието си в европейската квалификация в Подгорица.

Нашите обърнаха Гърция с 3:1 (18:25; 25:21; 25:23; 25:17).

Селекционерът Мирослав Живков избра следния стартов състав:

Павел Дженев, Адриан Ганев, Никола Великов, Никола Градинаров, Антоан Веселинов, Кристиян Косев и либеро Ивайло Донов.

България показа превъзходство във всички елементи на играта, като особено впечатляваща бе ефективността на блокада - цели 16 точки от този елемент в рамките на четирите гейма. Антоан Веселинов и Никола Градинаров реализираха по 16 точки за първия успех на националния отбор в европейската квалификация в Подгорица.

За Гърция това бе втора загуба в турнира, което със сигурност ги лишава от възможността за директно класиране. Утре от 21,30 ч момчетата ни се изправят срещу Сърбия в директен спор за първото място в групата, след като сърбите надиграха днешния ни съперник с 3:0.

В група A участват домакините от Черна гора, както и съставите на Турция, Румъния и Косово.

Само победителят в турнира ще си осигури директна квота за Евроволей 2026 в тази възраст, което предстои 7 до 18 юли в Италия. Следващите четири най-добре класирани отбора от зоналния турнир на Балканската волейболна асоциация ще продължат във втория кръг на пресявките, планиран за периода 26-29 март.