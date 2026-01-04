"Фулъм" секна "Ливърпул" в 97-ата мин, бивш ас на "Лудогорец" с хеттрик в Англия

С гол шедьовър след удар извън наказателното поле на Харисън Рийд в 97-ата мин "Фулъм" секна подготвилия се да си тръгне с 3 точки от Лондон шампион на Англия "Ливърпул" и двубоят от 20-ия кръг на Висшата лига завърши 2:2.
Коди Гакпо бе направил 2:1 за гостите само 3 мин по-рано.
"Фулъм" откри резултата чрез Хари Уилсън (19), а Флориан Вирц (57) изравни.
След второто си поредно равенство „мърсисайдци" са четвърти във временното класиране с 34 точки, на 3 пред петия "Манчестър Юнайтед".
"Фулъм" е 11-и в подреждането с 28 точки в актива си и няма загуба във Висшата лига вече в пет срещи.
Бившият ас на "Лудогорец" Игор Тиаго пък направи феноменален мач за "Брентфорд".
Бразилският нападател се отчете с хеттрик за успеха 4:2 при гостуването на "Евертън". Игор Тиаго има вече 14 попадения този сезон и е втори при голмайсторите след Ерлинг Браут Холанд ("Манчестър Сити"), който има 19.
"Брентфорд" е 7-и с 30 точки. "Евертън" пък заема 12-о място с 28 т.
Други резултати от 20-ия кръг на Висшата лига:
"Нюкасъл" - "Кристал Палас" 2:0
"Тотнъм" - "Съндърланд" 1:1