"Фулъм" секна "Ливърпул" в 97-ата мин, бивш ас на "Лудогорец" с хеттрик в Англия

С гол шедьовър след удар извън наказателното поле на Харисън Рийд в 97-ата мин "Фулъм" секна подготвилия се да си тръгне с 3 точки от Лондон шампион на Англия "Ливърпул" и двубоят от 20-ия кръг на Висшата лига завърши 2:2.

Коди Гакпо бе направил 2:1 за гостите само 3 мин по-рано.

"Фулъм" откри резултата чрез Хари Уилсън (19), а Флориан Вирц (57) изравни.

След второто си поредно равенство „мърсисайдци" са четвърти във временното класиране с 34 точки, на 3 пред петия "Манчестър Юнайтед".

"Фулъм" е 11-и в подреждането с 28 точки в актива си и няма загуба във Висшата лига вече в пет срещи.

Бившият ас на "Лудогорец" Игор Тиаго пък направи феноменален мач за "Брентфорд".

Бразилският нападател се отчете с хеттрик за успеха 4:2 при гостуването на "Евертън". Игор Тиаго има вече 14 попадения този сезон и е втори при голмайсторите след Ерлинг Браут Холанд ("Манчестър Сити"), който има 19.

"Брентфорд" е 7-и с 30 точки. "Евертън" пък заема 12-о място с 28 т.

Други резултати от 20-ия кръг на Висшата лига:

"Нюкасъл" - "Кристал Палас" 2:0

"Тотнъм" - "Съндърланд" 1:1