Григор Димитров: Искам да завърша сезона

Григор Димитров обяви основната си цел за момента и това е да завърши сезона без здравословни проблеми.

“Радвам се, че отново съм в състояние да играя. Никога не е приятно да започна турнир, без да съм сигурен, че ще мога да го завърша. През последните две години имах доста проблеми. Направих всичко възможно, за да съм сигурен, че ще започна новия сезон в добра кондиция. Възстановяването ми отне много време, но не исках да насилвам нещата и да рискувам нова контузия”, сподели най-добрият български тенисист преди турнира в Бризбейн. Димитров е двукратен шампион, а в първия кръг трябва да играе с познатия испанец Пабло Кареньо Буста.

Заради разкъсания гръден мускул и последвалата операция бившият №3 в света се възстановяваше дълго и се завърна на “Мастърс 1000” в Париж, но предпочете да не играе мача си от втория кръг.

Продължителното отсъствие обаче е било и от полза.

“Имах възможността да бъда у дома, както и да пътувам, но не за тенис. Бях на почивка четири пъти (с приятелката си Ейса Гонсалес) и това ми помогна да се дистанцирам от спорта за известно време. Имах време да си дам сметка за неща, които дори не съм осъзнавал, че харесвам или не харесвам. След това обаче трябваше да върша и работа. Налагаше се да търся нови хора за екипа си, да организирам нещата и да променя начина си на тренировки. Има още какво да свърша в това отношение и трябва да бъда търпелив - даже по-търпелив от обикновено”, добави Димитров.

Съвсем отскоро той избра за нов треньор бившата звезда на Белгия Ксавие Малис.

