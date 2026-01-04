ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фен е починал преди "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед"

Снимка: "Лийдс"

От английския елитен "Лийдс", за който играе българският национал, съобщиха, че фен е починал след спешен медицински случай на "Еланд Роуд" преди равенството 1:1 от 20-ия кръг на Висшата лига с "Манчестър Юнайтед" по-рано днес.

„Лийдс Юнайтед" е съкрушен да потвърди че привърженик, за съжаление, е починал преди мача ни от Висшата лига с "Манчестър Юнайтед" на Еланд Роуд" след спешен медицински случай на стадиона преди началния съдийски сигнал.

Мислите на всички в клуба са със семейството и приятелите му в този изключително труден момент", написаха от "Лийдс" на сайта си.

Снимка: "Лийдс"

