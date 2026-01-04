И в треньорска криза "Челси" взе точка с гол в 94-ата мин срещу "Сити" в Манчестър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въпреки треньорската криза след раздялата с мениджъра Енцо Мареска на 1 януари "Челси" успя да вземе точка при гостуването на "Манчестър Сити" в последен мач от 20-ия кръг на английската Висша лига.

Така лондончани подпомогнаха градския съперник "Арсенал", който на върха в класирането вече има 6 точки аванс пред "гражданите" и "Астън Вила" (48:42).

"Челси" драматично стигна до ремито под ръководството на временния мениджър Калъм Макфарлън с попадение в 94-ата мин на световния шампион с Аржентина Енцо Фернандес.

Домакините поведоха с 1:0 чрез нидерландеца Тиджани Райндерс в 42-ата мин.

В класирането "Челси" е 5-и с 31 точки, колкото има и "Манчестър Юнайтед". "Ливърпул" е 4-и с 34.