"Интер" си върна върха в Италия с 3:1 над "Болоня" в Милано

1292
Снимка: Ройтерс

"Интер" се върна върха в италианската серия "А" след домакинска победа с 3:1 над "Болоня" в последен мач от 18-ия кръг.

На "Джузепе Меаца" в Милано за "нерадзурите" точни бяха Пьотр Зелински (39),  Лаутаро Мартинес (48) и Маркюс Тюрам (74).

Почетно за гостите се разписа Сантяго Кастро (83).

"Интер" е лидер с 39 точки, с една повече от градския съперник "Милан".

Трети е "Наполи" с 37.

Четвъртият и петият "Ювентус" и "Рома" имат по 33, но са и с мач повече заради участието на челната тройка в суперкупата на Италия. 

Снимка: Ройтерс

