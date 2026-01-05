"Интер" си върна върха в Италия с 3:1 над "Болоня" в Милано

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Интер" се върна върха в италианската серия "А" след домакинска победа с 3:1 над "Болоня" в последен мач от 18-ия кръг.

На "Джузепе Меаца" в Милано за "нерадзурите" точни бяха Пьотр Зелински (39), Лаутаро Мартинес (48) и Маркюс Тюрам (74).

Почетно за гостите се разписа Сантяго Кастро (83).

"Интер" е лидер с 39 точки, с една повече от градския съперник "Милан".

Трети е "Наполи" с 37.

Четвъртият и петият "Ювентус" и "Рома" имат по 33, но са и с мач повече заради участието на челната тройка в суперкупата на Италия.