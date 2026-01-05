ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп се съмнява да е имало украинска атака срещу ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22025047 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

1540
Снимка: Ройтерс

7,00 ч Тенис, турнир за мъже в Бризбейн MAX sport 1

7,30 ч Тенис, United Cup MAX sport 2

15,10 ч Ски скокове, СК (ж) във Вилах Eurosport 1

17,15 ч Ски скокове, "Четирите шанци" в Бишофсхофен Eurosport 1

18,00 ч Футбол, Египет - Бенин MAX sport 3

19,15 ч Баскетбол, "Рилски спортист" - "Балкан" MAX sport 2

21,00 ч Футбол, Нигерия - Мозамбик MAX sport 3

21,45 ч Футбол, "Монпелие" - "Дюнкерк" "Диема спорт" 3

22,00 ч Футбол, "Лестър" - "Уест Бромич" "Диема спорт" 2

1,30 ч Тенис, United Cup MAX sport 2

2,00 ч NBA, "Детройт" - "Ню Йорк" "Диема спорт" 2

2,30 ч NHL, "Отава" - "Детройт" MAX sport 3

3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Бризбейн MAX sport 1

5,00 ч NBA, "ЛА Лейкърс" - "Голдън Стейт" "Диема спорт" 3

Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)