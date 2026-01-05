7,00 ч Тенис, турнир за мъже в Бризбейн MAX sport 1
7,30 ч Тенис, United Cup MAX sport 2
15,10 ч Ски скокове, СК (ж) във Вилах Eurosport 1
17,15 ч Ски скокове, "Четирите шанци" в Бишофсхофен Eurosport 1
18,00 ч Футбол, Египет - Бенин MAX sport 3
19,15 ч Баскетбол, "Рилски спортист" - "Балкан" MAX sport 2
21,00 ч Футбол, Нигерия - Мозамбик MAX sport 3
21,45 ч Футбол, "Монпелие" - "Дюнкерк" "Диема спорт" 3
22,00 ч Футбол, "Лестър" - "Уест Бромич" "Диема спорт" 2
1,30 ч Тенис, United Cup MAX sport 2
2,00 ч NBA, "Детройт" - "Ню Йорк" "Диема спорт" 2
2,30 ч NHL, "Отава" - "Детройт" MAX sport 3
3,00 ч Тенис, турнир за мъже в Бризбейн MAX sport 1
5,00 ч NBA, "ЛА Лейкърс" - "Голдън Стейт" "Диема спорт" 3