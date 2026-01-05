С Илия Груев “Лийдс” за първи път от 25 г. не загуби в 7 мача поред от Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С активното участие на единствения българин, играещ в най-силното първенство в света - английската Висша лига, Илия Груев “Лийдс” повтори постижение с давност от почти 25 години.

3 дни след нулевото равенство като гост на шампиона “Ливърпул” тимът на 25-годишния халф направи 1:1 на своя “Еланд Роуд” с другия рекордьор по титли на Англия - “Манчестър Юнайтед” (двата гранда имат по 20) в среща от 20-ия кръг.

Така йоркширци записаха 7-и мач поред без загуба. След нещастното 2:3 при визитата на “Манчестър Сити” на 25 ноември “Лийдс” има 2 победи и 5 ремита.

Груев и компания спечелиха срещу “Челси” и “Кристал Палас”, а завършиха наравно 2 пъти с “Ливърпул” и още с “Манчестър Юнайтед”, “Брентфорд” и “Съндърланд”.

За последно “Лийдс” навърви поне 7 срещи, без да падне във Висшата лига, през 2001 г. под ръководството на Дейвид О'Лиъри (общо те са 13).

Сега за йоркширци, които са 16-и с 8 точки над зоната на изпадащите, предстои трудно гостуване на “Нюкасъл” в сряда.