Стоичков: Димитър Пенев винаги беше усмихнат

"Само с най-хубаво може да си спомним за Димитър Пенев. Добротата му бе най-голямото качество. Помагаше много. Винаги беше усмихнат. Много са спомените ми с него".

Това каза легендата Христо Стоичков преди поклонението на Димитър Пенев.

"Беше ни треньор, баща, приятел. Но такъв е животът. Ще остане с това, че ни изведе до 4-ото място на световното. Направи много футболисти. Показа път на много треньори. Показа им как се играе за победа, без значение в ЦСКА или в националния отбор. Искаше да бъдем като него. Преживяваше много мача, затова имаше и много успехи. Още преди да започне срещата той знаеше какво ще стане. Затова и изненадваше много всички със състав понякога. Просто той си имаше негови виждания и му се получаваше", каза Стоичков пред националния стадион "Васил Левски", където ще се проведе поклонението на Димитър Пенев, който почина в събота на 80-годишна възраст.