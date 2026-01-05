ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22025753 www.24chasa.bg

Стоичков: Димитър Пенев винаги беше усмихнат

2188
Христо Стоичков пристига на националния стадион "Васил Левски" с Емил Костадинов. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

"Само с най-хубаво може да си спомним за Димитър Пенев. Добротата му бе най-голямото качество. Помагаше много. Винаги беше усмихнат. Много са спомените ми с него".

Това каза легендата Христо Стоичков преди поклонението на Димитър Пенев.

"Беше ни треньор, баща, приятел. Но такъв е животът. Ще остане с това, че ни изведе до 4-ото място на световното. Направи много футболисти. Показа път на много треньори. Показа им как се играе за победа, без значение в ЦСКА или в националния отбор. Искаше да бъдем като него. Преживяваше много мача, затова имаше и много успехи. Още преди да започне срещата той знаеше какво ще стане. Затова и изненадваше много всички със състав понякога. Просто той си имаше негови виждания и му се получаваше", каза Стоичков пред националния стадион "Васил Левски", където ще се проведе поклонението на Димитър Пенев, който почина в събота на 80-годишна възраст.

Христо Стоичков пристига на националния стадион "Васил Левски" с Емил Костадинов. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)