Пламен Марков: Формулата на успеха на Димитър Пенев бяха неговата толерантност и доброта

Пламен Марков Снимки Велислав Николов

Формулата на успеха на Димитър Пенев бяха неговата толерантност и доброта. Това каза в ефира на bTV Пламен Марков.

"Поклон пред паметта му. Най-големият треньор в българския футбол. Малко са футболните личности, и в световен мащаб, да са успешни и като играчи и като треньори по-късно.
Историята на Димитър Пенев е ясна на всичко. През 1975 г. ме прие в ЦСКА, когато ме привлякоха. Имаше увереност и спокойствие и у него. И така се интегрирахме в тима", каза Марков в деня, в който България се прощава със Стратега, който почина на 80-годишна възраст в събота.

"Димитър Пенев е един от последните обединители на нашата нация. Загубихме голяма личност. Пенев бе много интересен човек, народен. И политиците искат да са такива. Но на Димитър Пенев му се отдаваше", довери пък Ники Кънчев.

