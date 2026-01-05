Национал остана без треньор в Шотландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Абърдийн", където играе Димитър Митов, остана без мениджър. Джими Телин беше уволнен и вече не е начело на "доновете", съобщават от клуба от Шотландия.

В събота "Абърдийн" загуби с 0:1 от "Фолкърк" и записа четвърто поражение в последните си пет срещи и се намира едва на осмо място в класирането.

Питър Ливън ще води временно тима с помощта на Крейг Хинчклиф. Във вторник вечерта "доновете" гостуват на "Рейнджърс" в двубой от първенството.

През миналия сезон Джими Телин изведе Абърдийн до спечелване на купата на Футболната асоциация.