ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22025917 www.24chasa.bg

Национал остана без треньор в Шотландия

776
Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"

 "Абърдийн", където играе Димитър Митов, остана без мениджър. Джими Телин беше уволнен и вече не е начело на "доновете", съобщават от клуба от Шотландия.

В събота "Абърдийн" загуби с 0:1 от "Фолкърк" и записа четвърто поражение в последните си пет срещи и се намира едва на осмо място в класирането.

Питър Ливън ще води временно тима с помощта на Крейг Хинчклиф. Във вторник вечерта "доновете" гостуват на "Рейнджърс" в двубой от първенството.

През миналия сезон Джими Телин изведе Абърдийн до спечелване на купата на Футболната асоциация.

Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)