Национал остана без треньор в Шотландия

"Абърдийн", където играе Димитър Митов, остана без мениджър. Джими Телин беше уволнен и вече не е начело на "доновете", съобщават от клуба от Шотландия.
В събота "Абърдийн" загуби с 0:1 от "Фолкърк" и записа четвърто поражение в последните си пет срещи и се намира едва на осмо място в класирането.
Питър Ливън ще води временно тима с помощта на Крейг Хинчклиф. Във вторник вечерта "доновете" гостуват на "Рейнджърс" в двубой от първенството.
През миналия сезон Джими Телин изведе Абърдийн до спечелване на купата на Футболната асоциация.