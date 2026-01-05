Български вратар в Бундеслигата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клубът от Първа бундеслига "Санкт Паули" привлече в състава си българския вратар Емил Газдов, съобщава „Кикер".

22-годишният Газдов, който е роден в Канада, ще играе в отбора от Хамбург като преотстъпен до края на сезона от "Монреал" с опция за закупуване през следващото лято.

194-сантиметровият страж познава германския футбол. В периода 2020-2022 година той е част от юношеската селекция на "Нюрнберг".

Газдов пристига в "Санкт Паули" като заместник на третия вратар Зимон Шпари, който играе основно в дублиращия състав. Шпари получи тежка травма на глезена и ще отсъства дълго време от терените.

Титулярен страж на отбора пък е босненецът Никола Васил, а негова резерва е Бен Фол.

„Емил е много динамичен и експлозивен в движенията си, освен това излъчва спокойствие, хладнокръвие и увереност. Той добре предугажда дългите подавания и има смелостта да напуска вратата при необходимост, за да подпомага в защитните действия на отбора", коментира старши треньорът Александър Блесин.

Преди трансфера си в МЛС в тима на Монреал българинът играе за "Пасифик" ФК в канадската Висша лига, в която е избран за играч на сезона през 2024 година.