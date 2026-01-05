ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявиха червен код за сняг и леден дъжд в няколко ...

Цял отбор контузени в "Манчестър Сити"

Пеп Гуардиола сред част от "гражданските" си трофеи. Снимка: "Манчестър Сити"

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола заяви, че може да се наложи да привлече още играчи от Академията, за да запълнят резервите, след като Йошко Гвардиол и Рубен Диаш бяха принудени да напуснат терена поради контузии по време на равенството 1:1 с "Челси" в неделя. Преди мача 7 от основния състав бяха с травми и останаха извън групата.

"Сити" допусна изравнителен гол в добавеното време, който ги остави с второ поредно равенство и им донесе нов неуспех в борбата за титлата с тима на "Арсенал", който вече е с шест точки преднина след 20 мача.

„Нещата не изглеждат добре нито за Йошко, нито за Рубен", каза Гуардиола след двубоя

„Виждали ли сте резервите днес? Четирима играчи от Академията и сега ще имаме още. Нямаме футболисти", добави той.

"Сити" вече е без централния защитник Джон Стоунс, който пропусна последните шест двубоя поради контузия на бедрото, а Нейтън Аке също има физически проблеми.

