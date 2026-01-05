Украинец пред раздяла с "Рома"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският нападател Артьом Довбик е готов да напусне "Рома" през зимния трансферен прозорец. Според журналиста Николо Шира, римският клуб обмисля варианти за раздяла с украинския нападател през януари.

Според източника, нападателят е бил предложен на два неназовани клуба от италианската Серия А.

28-годишният играч не получава редовно игрово време под ръководството на новия треньор Джан Пиеро Гасперини. Договорът на украинския играч с тима от Рим е до лятото на 2029 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е приблизително 20 милиона евро. Този сезон Довбик е участвал в 16 мача, отбелязвайки два гола и давайки две асистенции.