46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Виктория Томова се изкачи с 3 места в световната ранглиста, промяна в топ 3

Виктория Томова Снимка: Joma/tennis

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова се изкачи до 128-мо място в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WТА), като остава с 557 точки в актива си.

30-годишната софиянка загуби с 2:6, 2:6 срещу Александра Саснович (Беларус) в първия кръг от квалификациите на турнира в Бризбейн, Австралия.

Втората ракета на България в женския тенис Лия Каратанчева се изкачи с три позиции до 292-а с 225 точки.

В челото на класацията е Арина Сабаленка от Беларус, която има 10 490 точки, пред Ига Швьонтек (Полша) с 8178 точки.

Американката Аманда Анисимова се изкачи до трето място с 6287 точки, като изпревари своята сънародничка Коко Гоф (6273 точки).

