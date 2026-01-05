ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Погроми в Брюксел след победа на Мароко за купата на Африка

Брюксел Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

След победата на Мароко с 1:0 над Танзания на осминафиналите за купата на Африка в брюкселския квартал Моленбек отново избухнаха безредици. Празнуващите победата африканци запалиха фоерверки, като междувременно разрушихха автобусни спирки и пътни знаци. 

По искане на полицията метростанцията Zwarte Vijvers беше затворена за около 45 минути. Площадът около метростанцията беше евакуиран и трима души бяха арестувани. 

На 30 декември също имаше сблъсъци между млади хора и полиция в Моленбек. Автобусите на градския транспорт избягват Северната гара, Моленбек и Лаакен, когато Мароко играе в турнира за купата на африканските нации.

