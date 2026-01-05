Григор Димитров се смъкна с 3 места, вече е 47-и в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската звезда от световен ранг в тениса Григор Димитров се смъкна с 3 позиции в ранглистата и вече е 47-и.

34-годишният хасковец, който ще започне сезона в Бризбейн (Австралия), е с актив от 1080 точки. В първия кръг на турнира хасковлията ще играе срещу Пабло Кареньо-Буста утре.

Втори от българите е Димитър Кузманов с 204 точки. Пловдивчанинът заема 262-о място.

Начело в ранглистата остава испанецът Карлос Алкарас с 12 050 точки. Втори с 11 500 точки остава италианецът Яник Синер, докато на трето място с 5105 точки е германецът Александър Зверев.