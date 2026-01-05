Илия Груев и "Лийдс" уволниха Рубен Аморим от "Юнайтед"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъките на "Манчестър Юнайтед" може и да приключат.

Мениджърът на "червените дяволи" Рубен Аморим, под чието ръководство 20-кратните шампиони на Англия, записаха най-слабия си сезон, е уволнен.

Раздялата идва след разочароващите резултати в последните 2 мача - 1:1 с "Уулвърхямптън" в края на годината и равенството с "Лийдс" (1:1), където играе българския национал Илия Груев-младши в неделя.

Португалският спец пое "Юнайтед" през ноември 2024 г, след като дойде от "Спортинг" (Лисабон). Въпреки слабото представяне на тима във Висшата лига, Аморим успя да изведе тима до финала в Лига Европа, но падна 0:1 от "Тотнъм". През този сезон "червените дяволи" редуват силен със слаб мач. Отборът е далеч от лидерите, като е на 5-о място, което дава право на участие в Шампионската лига.