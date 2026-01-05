ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

46-годишен посрещна Нова година в ареста в Пловдив...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22027555 www.24chasa.bg

Илия Груев и "Лийдс" уволниха Рубен Аморим от "Юнайтед"

1296
Рубен Аморим СНИМКА: РОЙТЕРС

Мъките на "Манчестър Юнайтед" може и да приключат.

Мениджърът на "червените дяволи" Рубен Аморим, под чието ръководство 20-кратните шампиони на Англия, записаха най-слабия си сезон, е уволнен.

Раздялата идва след разочароващите резултати в последните 2 мача - 1:1 с "Уулвърхямптън" в края на годината и равенството с "Лийдс" (1:1), където играе българския национал Илия Груев-младши в неделя.

Португалският спец пое "Юнайтед" през ноември 2024 г, след като дойде от "Спортинг" (Лисабон). Въпреки слабото представяне на тима във Висшата лига, Аморим успя да изведе тима до финала в Лига Европа, но падна 0:1 от "Тотнъм". През този сезон "червените дяволи"  редуват силен със слаб мач. Отборът е далеч от лидерите, като е на 5-о място, което дава право на участие в Шампионската лига.

 

Рубен Аморим СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)