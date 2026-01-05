ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емил Костадинов: Съвсем нормално е новият стадион на ЦСКА да се казва "Димитър Пенев"

Христо Стоичков пристигна с Емил Костадинов.

Един от героите в Пеневата чета - Емил Костадинов, заяви, че феновете на ЦСКА трябва да решат дали новият стадион в Борисовата градина да носи името на Димитър Пенев.

"Съвсем нормално е новият стадион да бъде кръстен на негово име. Мисля, че феновете трябва да го решат. Така се прави", каза Емил Костадинов.

Костадинов бе сред хилядите, които си взеха последно сбогом с легендарния футболист и треньор Димитър Пенев, който почина на 3 януари.

"Голям човек, голяма личност и голям треньор. Той ми даде път като много млад футболист. Светла му памет", каза Емил Костадинов.

