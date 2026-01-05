Националките по художествена гимнастика с първа тренировка за годината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националните отбори по художествена гимнастика проведоха първа тренировка за 2026 година на Национална спортна база "Раковски".

Началото на заниманията през годината поставиха жените индивидуално, водени от Стилияна Николова, Ева Брезалиева, водени от старши треньора на отбора Бранимира Маркова. В залата стартираха подготовка още отборите на ансамбъл жени, със старши треньор Весела Димитрова и помощник Ясена Стойнева, както и индивидуално девойки.

"Днес в залата по художествена гимнастика „Раковски" беше отслужен традиционен молебен за здраве и късмет от отец Янко. Голямото семейство на Българска федерация по художествена гимнастика си пожела здраве, вдъхновение, успехи и ползотворна работа през новата 2026 година", съобщават от БФХГ.

Президентът на БФХГ Илиана Раева също присъства на заниманието, както и олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, която вече е в ролята си на треньор.