ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален приз за студенти в 16-ото издание на PR ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22029460 www.24chasa.bg

Светльо Вуцов се завърна в "Левски"

2352
Светослав Вуцов СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Националът Светослав Вуцов поднови тренировки с "Левски". Титулярният страж на „сините" пропусна първото занимание на футболния отбор за календарната година вчера заради грипно заболяване, но вече се чувства по-добре и се включи в днешната сесия на „Герена". Заниманието пропусна нападателя и голмайстор на тима Мустафа Сангаре.

Възпитаниците на испански треньор Хулио Веласкес пътуват утре за Турция, където ще се проведе зимният лагер на тима. Лидерите в Първа лига имат планирани четири контролни срещи в курорта Белек, откъдето се завръщат в София на 27 януари.

На 28 януари „сините" ще приемат "Вихрен" в последната си проверка преди началото на втория полусезон на 3 февруари с мача за суперкупата на България срещу шампиона "Лудогорец".

Светослав Вуцов СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)