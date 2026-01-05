Светльо Вуцов се завърна в "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Светослав Вуцов поднови тренировки с "Левски". Титулярният страж на „сините" пропусна първото занимание на футболния отбор за календарната година вчера заради грипно заболяване, но вече се чувства по-добре и се включи в днешната сесия на „Герена". Заниманието пропусна нападателя и голмайстор на тима Мустафа Сангаре.

Възпитаниците на испански треньор Хулио Веласкес пътуват утре за Турция, където ще се проведе зимният лагер на тима. Лидерите в Първа лига имат планирани четири контролни срещи в курорта Белек, откъдето се завръщат в София на 27 януари.

На 28 януари „сините" ще приемат "Вихрен" в последната си проверка преди началото на втория полусезон на 3 февруари с мача за суперкупата на България срещу шампиона "Лудогорец".