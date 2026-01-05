ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Славия" продава по принуда национал на ЦАР на ЦСКА и се разделя с 5-има

Венцеслав Стефанов Снимка: Startphoto.bg

Асът на "Славия" Исак Соле, който е национал на ЦАР, ще бъде продаден на ЦСКА, тъй като не иска да поднови договора си и през лятото става свободен агент, съобщи президентът на "белите" Венцеслав Стефанов на пресконференция при старта на подготовката.

"Соле преминава в ЦСКА. Той има договор с нас за още само 4 месеца и не иска да го продължи. Рискът е да излезе със свободен трансфер през лятото. Принудени сме да го продадем на ЦСКА.

Не смятам, че ще има други, които ще продаваме сега, но нищо не се знае. Ако има оферта, която да дава шанс на някой наш футболист, а и да е изгодна за клуба, ще приемем", заяви Стефанов.

Тони Тасев, Ивайло Найденов, Владимир Медвед, Артьом Варганов и Денислав Александров се разделят с отбора през зимната пауза.

През декември "Славия" продаде защитника Мартин Георгиев на гръцкия АЕК.

Венцеслав Стефанов

