"Локо" (Сф) взе хърватски десен бек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Локо" (Сф) започна днес зимната си подготовка с двама нови футболисти.

Това са хърватският десен бек Иван Лагунджич и централният защитник Никола Нейчев.

26-годишният Лагунджич, който е подписал договор до лятото на 2027-а, пристига от австрийския втородивизионен "Капфенберг", за който има 12 изиграни мача през есента.

21-годишният Нейчев, който е юноша на "Пирин" (Благоевград), пък ще изкара пробен период. Той е свободен агент, а за последно е бил част от словенския втородивизионен "Табор" (Сежана), за който записва 16 мача с 1 асистенция през първата част от сезона.