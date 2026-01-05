ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Специален приз за студенти в 16-ото издание на PR ...

"Локо" (Сф) взе хърватски десен бек

1004
При старта на подготовката феновете на "Локо" (Сф) почетоха паметта на великия Димитър Пенев, който почина в събота. Той тръгва във футбола с екипа на "железничарите" и става шампион с тях през 1964 г. Снимка: Startphoto.bg

"Локо" (Сф) започна днес зимната си подготовка с двама нови футболисти.

Това са хърватският десен бек Иван Лагунджич и централният защитник Никола Нейчев.

26-годишният Лагунджич, който е подписал договор до лятото на 2027-а, пристига от австрийския втородивизионен "Капфенберг", за който има 12 изиграни мача през есента.

21-годишният Нейчев, който е юноша на "Пирин" (Благоевград), пък ще изкара пробен период. Той е свободен агент, а за последно е бил част от словенския втородивизионен "Табор" (Сежана), за който записва 16 мача с 1 асистенция през първата част от сезона.

При старта на подготовката феновете на "Локо" (Сф) почетоха паметта на великия Димитър Пенев, който почина в събота. Той тръгва във футбола с екипа на "железничарите" и става шампион с тях през 1964 г.

