Мони Николов стартира мощно годината при победа в Русия (Видео)

Българското явление в световния волейбол Мони Николов и воденият от бившия ни национален селекционер Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) стартираха победно 2026-а.

Пред пълната си домашна зала 19-годишният разпределител и съотборниците му се наложиха над "Кузбас" (Кемерово) с 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) в мач от 16-ия кръг на руския елит.

Волейболист №6 за 2025-а в света стартира мощно 2026-а с 10 точки (1 ас, 2 блока).

С успеха "Локомотив" временно излезе на първо място в класирането с 13 победи, 3 загуби и 39 точки, но има да се изиграят още мачове от кръга.

