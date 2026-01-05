Ясен Петров: Мисията за спасението на "Добруджа" е възможна!

Новият наставник на последния в елита "Добруджа" Ясен Петров говори пристарта на подготовката в Добрич.

"Аз съм човек, който обича предизвикателствата. Знам, че няма да е лесно. Хвърлям се на дълбокото, но с ясна представа, че мисията е възможна, и с вяра, че може да стигнем до спасението. Не искам да говоря много в момента. Желанието ми е повече да работим.

Има доста двубои до края на шампионата. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме. Отборът има нужда от всеки, който обича този клуб", сподели бившият национален селекционер.

"Добруджа" е на дъното в елита (16-о място) с 12 точки, на 3 след "Монтана" и "Септември" (София).